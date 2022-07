(Di domenica 24 luglio 2022)- Lacontinua il suo lavoro nel ritiro di Moena, oggi lavoro aerobico e di scarico per gli uomini di. Sono apparsi fuori forma ancora Jovic e Jonathan Ikoné. Vincenzo, allenatore della, ha rilasciato una lunga intervista al sito FirenzeViola.it, dove ha parlato di vari argomenti, tra cui: Ikoné e la forma fisica ancora non al top di Jovic. Ecco di seguito, le parole dell’ex allenatore dello Spezia: Su Zurkowski: “Si è fatto male dopo due allenamenti qui a Moena.ieri ha giocato col dolore. Il ragazzo lo conosciamo,se ha giocato in sistemi di gioco diversi, ma le qualità ci sono e si sono viste anno scorso. Lo valuteremo e poi prenderemo una decisione”. Sul lavoro che dovranno ...

infoitsport : Fiorentina, Italiano: “Ikonè deve anche segnare” - leonardobeca : RT @GCaldieron: #Italiano vuole #Milenkovic, il procuratore è lo stesso: Fali #Ramadani. Sicuri che il procuratore faccia uno smacco al pro… - IlCalcioItalia1 : Vincenzo Italiano insiste pour garder Nikola Milenkovic à la Fiorentina ! (@CorSport) - CorSport : #Fiorentina, #Italiano ci prova: '#Milenkovic resti con noi' - sportli26181512 : #Fiorentina, Italiano alla ricerca del rigorista: ecco chi sarà -

... dove si sono gettate le basi per una trattativa con laper il centrocampista Marco Benassi che potrebbe non rientrare nuovamente nei piani del tecnico Vincenzo. In attacco resta ...Il centrocampista del Tottenham, Giovani Lo Celso, è accostato con insistenza alladiin vista della prossima stagioneContinua il calciomercato della. Dopo l'ultimo, in ordine di tempo, arrivo di Dodo, esterno destro ex Shakhtar Donetsk, gli uomini ...La Fiorentina riparte da Moena con due settimane di lavoro sulle gambe, un filotto di amichevoli vinte ed un affetto palpabile di una val di Fassa che è ormai una seconda casa per i viola.L'allenatore non fa giri di parole: "Mi auguro che sia ancora un nostro calciatore al termine dell'estate. Lavorare su altri nel suo stesso ruolo presupporrebbe tempo, volontà e tante altre cose..." ...