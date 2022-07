Filippine: agguato in un'università di Manila, tre morti (Di domenica 24 luglio 2022) Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria in un'università di Manila, nelle Filippine, in quello che secondo le autorità sembra essere un agguato mirato. Un ex sindaco della provincia ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria in un'di, nelle, in quello che secondo le autorità sembra essere unmirato. Un ex sindaco della provincia ...

Filippine: agguato in un'università di Manila, tre morti Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria in un'università di Manila, nelle Filippine, in quello che secondo le autorità sembra essere un agguato mirato. Un ex sindaco della provincia meridionale ribelle di Basilan è stato ucciso insieme a una sua collaboratrice e a una ...