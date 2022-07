Festival di Ravello, il ritorno di Riccardo Muti (Di domenica 24 luglio 2022) Attesissimo ritorno a Ravello, martedì 26 luglio alle 20.30, di Riccardo Muti, che salirà sul podio della sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini nella sala dell’Auditorium Oscar Niemeyer. “Il Ravello Festival saluta con gioia e orgoglio il ritorno di Riccardo Muti, direttore che ha sempre fatto suo l’imperativo etico che vuole la musica come occasione di riflessione sui valori più profondi della nostra storia oltre che opportunità di incontro e di dialogo”. Così il direttore artistico Alessio Vlad, che riesce nell’impresa di riportare Muti nella Città della Musica dopo il trionfale debutto del 2020. Il concerto, già sold out, organizzato in collaborazione con il Ravenna Festival, rappresenta una ... Leggi su ildenaro (Di domenica 24 luglio 2022) Attesissimo, martedì 26 luglio alle 20.30, di, che salirà sul podio della sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini nella sala dell’Auditorium Oscar Niemeyer. “Ilsaluta con gioia e orgoglio ildi, direttore che ha sempre fatto suo l’imperativo etico che vuole la musica come occasione di riflessione sui valori più profondi della nostra storia oltre che opportunità di incontro e di dialogo”. Così il direttore artistico Alessio Vlad, che riesce nell’impresa di riportarenella Città della Musica dopo il trionfale debutto del 2020. Il concerto, già sold out, organizzato in collaborazione con il Ravenna, rappresenta una ...

