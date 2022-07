Ferrara a De Laurentiis: “Addio Mertens, parlare di soldi non era da cafoni?” (Di domenica 24 luglio 2022) Liberato Ferrara punge Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che ha dato l’Addio a Dries Mertens. Il patron della SSCN ieri ha fatto sapere che il contratto del giocatore belga non sarebbe stato rinnovato, oggi c’è stato il saluto a Mertens con un video sui canali social della società partenopea. De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli ha motivato il mancato rinnovo di Mertens con una questione economica: “Non ha accettato un’offerta da 4,5 milioni di euro lordi“. Così il giornalista Liberato Ferrara rivolgendosi a De Laurentiis sul caso Mertens, ha scritto: “Mertens voleva un contratto per un anno, Aurelio De Laurentiis lo voleva per due anni. Poi ha detto di avergli offerto 4.5 ... Leggi su napolipiu (Di domenica 24 luglio 2022) Liberatopunge Aurelio De, presidente del Napoli che ha dato l’a Dries. Il patron della SSCN ieri ha fatto sapere che il contratto del giocatore belga non sarebbe stato rinnovato, oggi c’è stato il saluto acon un video sui canali social della società partenopea. Dea Radio Kiss Kiss Napoli ha motivato il mancato rinnovo dicon una questione economica: “Non ha accettato un’offerta da 4,5 milioni di euro lordi“. Così il giornalista Liberatorivolgendosi a Desul caso, ha scritto: “voleva un contratto per un anno, Aurelio Delo voleva per due anni. Poi ha detto di avergli offerto 4.5 ...

