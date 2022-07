Fermo il bonus 200 euro NoiPA per insegnanti: chiarimenti sullo stipendio (Di domenica 24 luglio 2022) Occorrono ulteriori chiarimenti in queste ore per tutti coloro che sono in attesa di un segnale sul fronte del bonus 200 euro da NoiPA, in riferimento alla categoria degli insegnanti. Già, perché alcuni stanno ricevendo lo stipendio a luglio, senza la famosa aggiunta desiderata ed auspicata. Per qualcuno ci sarebbero motivi sufficienti di preoccupazione, a maggior ragione dopo le nostre precisazioni di alcuni giorni fa tramite altro articolo. Alla luce di queste ragioni, occorrono assolutamente dei chiarimenti, in modo che nulla venga lasciato al caso per gli utenti interessati. Riscontri sul bonus 200 euro NoiPA per insegnanti e precisazioni sullo stipendio appena ... Leggi su optimagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Occorrono ulterioriin queste ore per tutti coloro che sono in attesa di un segnale sul fronte del200da, in riferimento alla categoria degli. Già, perché alcuni stanno ricevendo loa luglio, senza la famosa aggiunta desiderata ed auspicata. Per qualcuno ci sarebbero motivi sufficienti di preoccupazione, a maggior ragione dopo le nostre precisazioni di alcuni giorni fa tramite altro articolo. Alla luce di queste ragioni, occorrono assolutamente dei, in modo che nulla venga lasciato al caso per gli utenti interessati. Riscontri sul200pere precisazioniappena ...

VendraminA : @stattiattento @a_meluzzi @borghi_claudio @valy_s @gparagone I vostri punti? Quali? Bloccare la liberalizzazione de… - Clauzinho3 : @NicoSchira Aspetta che l’articolo lo correggo un attimo io… Altra fumata grigia tra #ACMilan e #ClubBrugge per Ch… - thejanissary150 : RT @NicoSchira: Altra fumata grigia tra #ACMilan e #ClubBrugge per Charles #DeKeteleare: il club belga tiene duro e non scende dai €35M com… - donnie_darko82 : RT @NicoSchira: Altra fumata grigia tra #ACMilan e #ClubBrugge per Charles #DeKeteleare: il club belga tiene duro e non scende dai €35M com… - rossodevils : RT @NicoSchira: Altra fumata grigia tra #ACMilan e #ClubBrugge per Charles #DeKeteleare: il club belga tiene duro e non scende dai €35M com… -