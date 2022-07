Fenerbahce | Joao Pedro | 'Ho parlato con Alex | Bruno Alves e CR7 | sono nel posto giusto Quanti messaggi dai tifosi'

DiMarzio : #JoaoPedro ha scelto il @Fenerbahce come prossima destinazione: sabato le firme - DiMarzio : #Calciomercato | Domani nuovo incontro tra l'agente di #JoaoPedro e il #Fenerbahce - marcoconterio : ?????? Tutto definito: Joao Pedro è un nuovo giocatore del #Fenerbahce. Chiusa adesso la trattativa per il triennale i… - Calcio_Casteddu : ?? Intervista a #JoaoPedro ?? Le sue parole alla tv del Fenerbahçe ? Ecco cosa ha detto - AliciaVikk : @Fenerbahce Forza Joao, un grosso in bocca al lupo. Al Cagliari mancherà il suo capitano -

Ebbene,è andato in Turchia al, firmando un ricco triennale. E la sua partenza si è aggiunta agli addii per fine contratto di Lykogiannis e Ceppitelli, alle cessioni di Bellanova, ...La redazione di Sky Sport ha confermato due trattative chiude: il Cagliari, cedutoPedro al, accoglie al suo posto l'ex genoano Gianluca Lapadula che farà coppia con un'altra vecchia ...In una lunga intervista per la tv ufficiale del Fenerbahçe, l’ex giocatore del Cagliari ha parlato delle sue impressioni sulla sua nuova squadra. E su quella vecchia… Traspare un moderato entusiasmo d ...Per i cagliaritani è una icona in quanto è stato l'unico rossoblù - dopo il mito Gigi Riva - ad aver raggiunto la doppia cifra in Serie A per 3 campionati consecutivi.