Fenerbahce, Joao Pedro: 'Ho parlato con Alex, Bruno Alves e CR7, sono nel posto giusto. Quanti messaggi dai tifosi' | Estero (Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 14:32:00 Arrivano conferme: L'ex Cagliari Joao Pedro ha parlato alla tv ufficiale del Fenerbahce dopo il suo passaggio alla società turca: "I miei primi giorni qui sono andati molto bene. Puoi essere un po' timido quando arrivi in ??una nuova squadra, ma fin dal primo momento sono stato accolto molto bene dai miei compagni. Per un giocatore è molto importante sentirsi a casa. C'è un'atmosfera incredibile. Quello che devo fare è adattarmi qui il prima possibile e fare del mio meglio. Conoscevo il Fenerbahce, ma ovviamente non in modo dettagliato. Ho sentito parlare molto di questo posto da Alex perché è un nome importante per me. Bruno Alves è stato mio compagno di squadra, gli ho ...

