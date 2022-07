F1 | Toto Wolff | “Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra | ma la distanza dal vertice è evidente”

(Di domenica 24 luglio 2022) Un felice GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1, per la Mercedes. Lewis Hamilton e George Russell hanno concluso in seconda e terza posizione, sfruttando alla perfezione quello che la corsa francese ha concesso loro e mettendo in mostra una velocità sulla durata decisamente apprezzabile. Indubbiamente il ritiro del monegasco Charles Leclerc (incidente) e la partenza dalle retrovie dell’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz ha aiutato, ma nei fatti le Frecce d’Argento si stanno confermando decisamente consistenti, raccogliendo anche più di quello che le prestazioni permetterebbero. “E’ stato undiquest’oggi. Russell ha disputato una gara intelligente ed è meritatamente salito sul podio, sfruttando alla perfezione le varie situazioni di corsa. Hamilton ha lottato come un leone, facendo la ...

'Sarebbe bello vincere, ma dobbiamo rimanere umili. Al momento la nostra macchina non è abbastanza competitiva per lottare con i primi'. Così il team principal della Mercedes, Toto Wolff, è intervenuto al termine del Gran Premio di Francia, che ha visto entrambe le sue monoposto salire sul podio al secondo e terzo posto. 'Ci mancano 6-7 decimi rispetto ai leader.