F1 su TV8, GP Francia 2022: orario, programma gara in chiaro, streaming 24 luglio (Di domenica 24 luglio 2022) A Le Castellet è tutto pronto per disputare la 62ma edizione iridata del Gran Premio di Francia di F1. Solamente cinque appuntamenti (Gran Bretagna, Italia, Montecarlo, Belgio e Germania) vantano un numero superiore di gare valevoli per il Mondiale. Peraltro, l’evento transalpino si sta avvicinando sempre di più a quello tedesco, fermo a quota 64 ormai dal 2019. Va però rimarcato come in terra francese si sia corso in tanti autodromi differenti. Quella di oggi sarà la 18ma gara a disputarsi al Paul Ricard, che in questo modo eguaglierà Magny-Cours, palcoscenico esclusivo dell’evento tra il 1991 e il 2008. LA DIRETTA LIVE DEL GP DI Francia DI F1 DALLE 15.00 Venendo all’attualità, i temi d’interesse principali sono due. In primis la lotta iridata tra Max Verstappen e Charles Leclerc, sul cui sfondo c’è anche quella tra Red Bull e ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) A Le Castellet è tutto pronto per disputare la 62ma edizione iridata del Gran Premio didi F1. Solamente cinque appuntamenti (Gran Bretagna, Italia, Montecarlo, Belgio e Germania) vantano un numero superiore di gare valevoli per il Mondiale. Peraltro, l’evento transalpino si sta avvicinando sempre di più a quello tedesco, fermo a quota 64 ormai dal 2019. Va però rimarcato come in terra francese si sia corso in tanti autodromi differenti. Quella di oggi sarà la 18maa disputarsi al Paul Ricard, che in questo modo eguaglierà Magny-Cours, palcoscenico esclusivo dell’evento tra il 1991 e il 2008. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDI F1 DALLE 15.00 Venendo all’attualità, i temi d’interesse principali sono due. In primis la lotta iridata tra Max Verstappen e Charles Leclerc, sul cui sfondo c’è anche quella tra Red Bull e ...

