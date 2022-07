F1, Mercedes lenta, ma raccoglie il massimo da ogni situazione: doppio podio insperato con Hamilton e Russell (Di domenica 24 luglio 2022) Lewis Hamilton e George Russell hanno concluso a podio il Gran Premio di Francia, 12ma competizione del Mondiale F1 2022. I due britannici hanno saputo inserirsi nella top 10 alle spalle dell’olandese Max Verstappen, nuovamente a segno per la seconda volta in carriera in questa speciale prova nell’impegnativo circuito del Paul Ricard. Il sette volte campione del mondo e l’ex alfiere della Williams hanno beffato la Red Bull del messicano Sergio Perez, inferiore per tutto il fine settimana al compagno di box ed alle due Ferrari, che per due motivi ben distinti non hanno potuto agguantare il podio. La casa di Maranello e le monoposto austriache restano superiori alla realtà di Stoccarda, che sin dalla prima corsa dell’anno ha saputo approfittare al meglio dei problemi degli altri. In gara e soprattutto in qualifica le ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Lewise Georgehanno concluso ail Gran Premio di Francia, 12ma competizione del Mondiale F1 2022. I due britannici hanno saputo inserirsi nella top 10 alle spalle dell’olandese Max Verstappen, nuovamente a segno per la seconda volta in carriera in questa speciale prova nell’impegnativo circuito del Paul Ricard. Il sette volte campione del mondo e l’ex alfiere della Williams hanno beffato la Red Bull del messicano Sergio Perez, inferiore per tutto il fine settimana al compagno di box ed alle due Ferrari, che per due motivi ben distinti non hanno potuto agguantare il. La casa di Maranello e le monoposto austriache restano superiori alla realtà di Stoccarda, che sin dalla prima corsa dell’anno ha saputo approfittare al meglio dei problemi degli altri. In gara e soprattutto in qualifica le ...

