F1, Lewis Hamilton: "Non è stata una corsa semplice. Non potevo bere durante la gara"

Lewis Hamilton esprime la propria opinione alla stampa al termine del Gran Premio di Francia, 12ma competizione del Mondiale F1 2022. Il britannico di Mercedes ha concluso l'evento al Paul Ricard in seconda piazza alle spalle di Max Verstappen (Red Bull). Nuovo podio per il pluricampione della casa teutonica, secondo all'arrivo davanti al teammate e connazionale che fino al traguardo ha lottato contro il messicano Sergio Perez. Quarto posto per quest'ultimo davanti allo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari). Il #44 del gruppo ha affermato ai microfoni della massima formula: "Voglio ringraziare il pubblico presente, è bellissimo avere tutti questi tifosi presenti. Non è stata una corsa semplice, il team ha fatto un lavoro favoloso. Senza di loro non saremmo riusciti a completare questa doppietta".

