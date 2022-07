F1 Gran Premio Francia: Leclerc sbaglia, Verstappen brinda (Di domenica 24 luglio 2022) Life&People.it Una domenica iniziata bene, prosegue nel verso giusto ma in pochi istanti tutto cambia: ecco la sintesi del Gran Premio di F1 Francia per Ferrari e Charles Leclerc. Altro zero pesante per il monegasco che vede terminare anzitempo al 18°giro la sua gara sul circuito di Le Castellet mentre si trova al comando. Ora per l’ottimo pilota Ferrari la rincorsa al titolo mondiale si fa ancora più difficile. Tutto accade nella giornata che vede invece il successo del campione del mondo uscente Max Verstappen e Red Bull che rafforzano la leadership in vetta alla classifica. Pronti, via ed è subito show Le emozioni non mancano: al via Leclerc parte benissimo e precede Verstappen. Alle loro spalle bene anche la Mercedes dell’ex iridato Lewis Hamilton e del ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 24 luglio 2022) Life&People.it Una domenica iniziata bene, prosegue nel verso giusto ma in pochi istanti tutto cambia: ecco la sintesi deldi F1per Ferrari e Charles. Altro zero pesante per il monegasco che vede terminare anzitempo al 18°giro la sua gara sul circuito di Le Castellet mentre si trova al comando. Ora per l’ottimo pilota Ferrari la rincorsa al titolo mondiale si fa ancora più difficile. Tutto accade nella giornata che vede invece il successo del campione del mondo uscente Maxe Red Bull che rafforzano la leadership in vetta alla classifica. Pronti, via ed è subito show Le emozioni non mancano: al viaparte benissimo e precede. Alle loro spalle bene anche la Mercedes dell’ex iridato Lewis Hamilton e del ...

