F1 GP Francia 2022, Domenicali: “Lavoro straordinario della Ferrari” (Di domenica 24 luglio 2022) “La Ferrari ha fatto un Lavoro straordinario, vederla sempre competitiva e davanti, è una cosa bellissima, il campionato sarà aperto fino in fondo. La sfida tra Leclerc e Verstappen gasa molto, speriamo di avere anche oggi un gran duello”. Lo ha detto il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, a Sky Sport poco prima del via del Gran Premio di Francia: “Siamo sempre rispettosi nei confronti delle corse storiche, ma cerchiamo anche un nuovo modo per vivere gli eventi, e andiamo lì dove c’è voglia di Formula 1”, ha aggiunto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) “Laha fatto un, vederla sempre competitiva e davanti, è una cosa bellissima, il campionato sarà aperto fino in fondo. La sfida tra Leclerc e Verstappen gasa molto, speriamo di avere anche oggi un gran duello”. Lo ha detto il CEOFormula 1, Stefano, a Sky Sport poco prima del via del Gran Premio di: “Siamo sempre rispettosi nei confronti delle corse storiche, ma cerchiamo anche un nuovo modo per vivere gli eventi, e andiamo lì dove c’è voglia di Formula 1”, ha aggiunto. SportFace.

