F1 | George Russell | “La regola è chiara | avevo l’interno e Perez non mi ha dato spazio | ma che risultato il terzo posto!”

Leggi su oasport

(Di domenica 24 luglio 2022) Probabilmente non poteva chiedere di meglio la Mercedes dal GP odierno di Formula 1 in Francia; entrambe le vetture sul podio, Lewis Hamilton in seconda posizione (grande continuità di ritmo nei 53 giri previsti) ein terza, attaccando brillantemente Sergio. Probabilmente il messicano avrebbe dovuto ricevere una penalità per esser rientrato in modo scorretto in pista dopo un contatto con lo stesso; a seguito della Virtual Safety Car causata dal problema di Guanyu Zhou, il britannico ha approfittato di una disattenzione del messicano in fase di partenza per prendersi il podio (che probabilmente già meritava per quanto detto in precedenza), difendendo sino alla fine ilposto. Al termine della gara,ha così commentato la ...