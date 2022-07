F. Romano pubblica: Ufficiale, confermato. Il Barcellona ha ingaggiato il talentuoso centrocampista spagnolo Unai Hern… (Di domenica 24 luglio 2022) Ufficiale, confermato. Il Barcellona ha ingaggiato il talentuoso centrocampista spagnolo Unai Hernández 2004 da Girona per la squadra Giovanile. #FCB Accordo firmato giovedì scorso e ora confermato dal comunicato del club. pic.twitter.com/uIuiwbZc3h — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 23 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 24 luglio 2022). IlhailHernández 2004 da Girona per la squadra Giovanile. #FCB Accordo firmato giovedì scorso e oradal comunicato del club. pic.twitter.com/uIuiwbZc3h — Fabrizio(@Fabrizio) 23 luglio 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

