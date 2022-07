Esordio show per Insigne con il Toronto: la giocata che ha fatto impazzire i tifosi (VIDEO) (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo quasi un mese il Toronto FC torna alla vittoria in MLS: 4-0 su Charlotte con una grandissima prestazione dei due nuovi arrivati, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. Una notte speciale quella appena trascorsa in MLS per l’ex Napoli che è stato protagonista di belle giocate ma, soprattutto, autore dell’assist dell’ultimo gol del Toronto – quello della doppietta di Bradley – con un colpo di tacco bellissimo che ha esaltato, e non poco, tutti gli spettatori presenti allo stadio e i tifosi canadesi. Anche Federico Bernardeschi ha impiegato poco per ambientarsi nel nuovo campionato. Prima l’assist al 10? da calcio d’angolo, poi la rete con un sinistro chirurgico al minuto 31. Insomma non poteva iniziare meglio l’avventura dei due calciatori italiani in Canada. Outrageous. Simply ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo quasi un mese ilFC torna alla vittoria in MLS: 4-0 su Charlotte con una grandissima prestazione dei due nuovi arrivati, Lorenzoe Federico Bernardeschi. Una notte speciale quella appena trascorsa in MLS per l’ex Napoli che è stato protagonista di belle giocate ma, soprattutto, autore dell’assist dell’ultimo gol del– quello della doppietta di Bradley – con un colpo di tacco bellissimo che ha esaltato, e non poco, tutti gli spettatori presenti allo stadio e icanadesi. Anche Federico Bernardeschi ha impiegato poco per ambientarsi nel nuovo campionato. Prima l’assist al 10? da calcio d’angolo, poi la rete con un sinistro chirurgico al minuto 31. Insomma non poteva iniziare meglio l’avventura dei due calciatori italiani in Canada. Outrageous. Simply ...

DAZN_IT : Ed è subito #Bernardeschi show?? Gol all'esordio in #MLS per l'ex bianconero #DAZN - ZonaBianconeri : RT @SportHubOff: ???????? #Bernardeschi show all’esordio in MLS con il #Toronto (gol e assist per l’ex #Juve), assist anche per #Insigne. - Ilarya94 : RT @DAZN_IT: Ed è subito #Bernardeschi show?? Gol all'esordio in #MLS per l'ex bianconero #DAZN - SportHubOff : ???????? #Bernardeschi show all’esordio in MLS con il #Toronto (gol e assist per l’ex #Juve), assist anche per #Insigne. - 100x100Napoli : [VIDEO] Insigne: show all'esordio con il Toronto, splendido assist di tacco per Bradley -