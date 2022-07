ESCLUSIVA – I colori delle nuove maglie del Napoli, novità per i portieri (Di domenica 24 luglio 2022) maglie Napoli 2022-2023 – Grande attesa in casa Napoli per quelle che saranno le nuove maglie da gioco che, secondo quanto annunciato nelle scorse ore dal presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, saranno presentate in occasione della prima amichevole contro l’Adana Demirspor. Un momento sempre atteso dai tifosi del Napoli quello di scoprire quali saranno le nuove maglie che accompagneranno gli azzurri in vista della prossima stagione. In questi primi giorni di ritiro a Castel Di Sangro, è spuntato anche il nuovo materiale tecnico, preambolo alla presentazione della nuova linea gara firmata Napoli ed Emporio Armani. maglie ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 24 luglio 2022)2022-2023 – Grande attesa in casaper quelle che saranno leda gioco che, secondo quanto annunciato nelle scorse ore dal presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss, saranno presentate in occasione della prima amichevole contro l’Adana Demirspor. Un momento sempre atteso dai tifosi delquello di scoprire quali saranno leche accompagneranno gli azzurri in vista della prossima stagione. In questi primi giorni di ritiro a Castel Di Sangro, è spuntato anche il nuovo materiale tecnico, preambolo alla presentazione della nuova linea gara firmataed Emporio Armani....

