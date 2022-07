Epatite di origine sconosciuta, oltre 1000 casi nel mondo e 22 bambini morti. Ma è ancora mistero sulle cause (Di domenica 24 luglio 2022) Adenovirus 41? Sars Cov 2 magari combinato con l’adenovirus? Le domande su cosa inneschi l’Epatite acuta che in alcuni casi ha portato alla morte e altri al trapianto di fegato, non hanno ancora risposte come certificato due studi pubblicati entrambi il 13 luglio scorso sul New England Journal of Medicine. I casi analizzati sono 15 in una ricerca e 44 in un altro ed entrambi concludono che non è chiaro se l’adenovirus umano sia la causa. Erano stati gli scienziati britannici (il Regno Unito è stato il primo paese a segnalare l’Epatite, ndr) a ipotizzare che fosse questo virus avesse un ruolo nell’infezione. Mentre gli scienziati cercano una causa il numero di bambini colpiti è aumentato fino ad arrivare a 1010 secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Adenovirus 41? Sars Cov 2 magari combinato con l’adenovirus? Le domande su cosa inneschi l’acuta che in alcuniha portato alla morte e altri al trapianto di fegato, non hannorisposte come certificato due studi pubblicati entrambi il 13 luglio scorso sul New England Journal of Medicine. Ianalizzati sono 15 in una ricerca e 44 in un altro ed entrambi concludono che non è chiaro se l’adenovirus umano sia la causa. Erano stati gli scienziati britannici (il Regno Unito è stato il primo paese a segnalare l’, ndr) a ipotizzare che fosse questo virus avesse un ruolo nell’infezione. Mentre gli scienziati cercano una causa il numero dicolpiti è aumentato fino ad arrivare a 1010 secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. ...

fedferra75 : @fattoquotidiano Veramente l'epatite di 'origine sconosciuta' è un 'mistero' solo per chi non vuole aprire gli occh… - fattoquotidiano : Epatite di origine sconosciuta, oltre 1000 casi nel mondo e 22 bambini morti. Ma è ancora mistero sulle cause - bacchini_cinzia : 'Un rispettato virologo/immunologo ha scritto al British Medical Journal per spiegare che l'epatite di origine scon… - blanchewitch17 : Una misteriosa e mortale epatite,di origine sconosciuta, sta colpendo i bambini di tutto il mondo. Le autorità sani… - InversoMarty : Una misteriosa e mortale epatite,di origine sconosciuta, sta colpendo i bambini di tutto il mondo. Le autorità sani… -