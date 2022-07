Empoli, domani amichevole a porte chiuse col Trabzonspor: l’annuncio – FOTO (Di domenica 24 luglio 2022) L’Empoli annuncia che l’amichevole di domani contro il Trabzonspor si disputerà a porte chiuse – FOTO L’Empoli ha in programma domani un’amichevole con i turchi del Trabzonspor, che verrà disputata a porte chiuse come da annuncio. Empoli Football Club informa che, su disposizione delle autorità locali, la gara di domani contro il @Trabzonspor si giocherà a porte chiuse pic.twitter.com/25qxVFZNWf— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) July 24, 2022 l’annuncio – «Empoli Football Club informa che, su disposizione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) L’annuncia che l’dicontro ilsi disputerà aL’ha in programmaun’con i turchi del, che verrà disputata acome da annuncio.Football Club informa che, su disposizione delle autorità locali, la gara dicontro il @si giocherà apic.twitter.com/25qxVFZNWf—Fc Official (@Calcio) July 24, 2022– «Football Club informa che, su disposizione ...

paobauletto : @t1sanalg1n io purtroppo sono una persona di poca fede e potrei tifare oggi empoli domani sassuolo e dopodomani fiorentina - EmpoliCalcio : Empoli Football Club informa che, su disposizione delle autorità locali, la gara di domani contro il @Trabzonspor s… - SimoneLaIacona2 : RT @ganassa_: @NicoSchira Se ad Investcorp gira il cazzo mette domani mattina la cifra che vuole l’ Empoli, e in 48h è già a Milanello ad a… - Luca_Cilli : Fatta anche per La Mantia dall'Empoli, con la @spalferrara che piazza un altro grande colpo per l'attacco. Il gioca… - Nazione_Empoli : Marin e Bajrami a parte ma non preoccupano Oggi una sola seduta al mattino, domani doppia -