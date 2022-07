Elezioni politiche 2022, The Observer: “Draghi pugnalato alle spalle” (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Mario Draghi, come “il Giulio Cesare di Shakespeare”, è stato pugnalato alla schiena la scorsa settimana, vittima di “un complotto della destra”. Lo scrive in un editoriale The Observer, il domenicale del Guardian, secondo cui le “dimissioni forzate” dell’ex numero uno della Bce, “Super-Mario per i suoi più entusiasti ammiratori”, fanno “ripiombare l’Italia nel caos politico per cui è diventata famosa nel Dopoguerra e da cui l’aveva momentaneamente salvata”. The Observer sostiene che Draghi da molti anni a questa parte sia stato il presidente del Consiglio “più abile, efficace e popolare del Paese” e il suo addio “non era ciò che la maggior parte degli italiani voleva che accadesse”. Secondo l’editoriale, l'”incertezza” che deriva dalla caduta del governo Draghi ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Mario, come “il Giulio Cesare di Shakespeare”, è statoalla schiena la scorsa settimana, vittima di “un complotto della destra”. Lo scrive in un editoriale The, il domenicale del Guardian, secondo cui le “dimissioni forzate” dell’ex numero uno della Bce, “Super-Mario per i suoi più entusiasti ammiratori”, fanno “ripiombare l’Italia nel caos politico per cui è diventata famosa nel Dopoguerra e da cui l’aveva momentaneamente salvata”. Thesostiene cheda molti anni a questa parte sia stato il presidente del Consiglio “più abile, efficace e popolare del Paese” e il suo addio “non era ciò che la maggior parte degli italiani voleva che accadesse”. Secondo l’editoriale, l'”incertezza” che deriva dalla caduta del governoha ...

vitopetrocelli : Alle prossime elezioni politiche si potrà scegliere tra chi ha sostenuto il battaglione Azov e chi no. - Azione_it : ?? Domani alle 11 presenteremo con @Piu_Europa il Manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche del 25… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, Conte: 'Sarà una campagna elettorale impegnativa”. #elezioni - lacarbellisa : RT @Azione_it: ?? Domani alle 11 presenteremo con @Piu_Europa il Manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche del 25 settembr… - ApriliaAzione : RT @Azione_it: ?? Domani alle 11 presenteremo con @Piu_Europa il Manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche del 25 settembr… -