Elezioni politiche 2022 | Tajani | “Io a disposizione della coalizione”

(Adnkronos) – Io possibile candidato premier del centrodestra? "Io non so nulla se non che sono sempre stato e sarò pronto a dare il mio contributo per far vincere il centrodestra e soprattutto per presentare un programma, una squadra, una coalizione autorevole e seria per affrontare il momento duro che si presenta. Perché il problema è risollevare l'Italia, non cercare candidati premier". Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, parlando al 'Corriere della Sera'. "Io non ho ambizioni di premierato, non sono candidato, sono a disposizione di Berlusconi e della coalizione per quello che tutti insieme vorremo fare. Sono sempre stato un soldato e non ambisco a nulla se non a essere utile al Paese e al centrodestra", sottolinea l'esponente azzurro.

