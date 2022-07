Elezioni politiche 2022, Renzi: “Pronti per ri-rottamare e ripartire” (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “Noi siamo Pronti, con la ‘R’ rovesciata che significa ripartire, ri-rottamare, Renew Italia, riformismo ma anche mandare via tutto ciò che è rancore, rassegnazione e rabbia trasformandoli in ripartenza”. Così Matteo Renzi a radio Leopolda scalda i motori della campagna elettorale per le politiche 2022. “Con chi e dove saremo è presto per dirlo- spiega il leader di Italia via – . Per noi le alleanze si fanno su idee chiare e condivise, noi abbiamo le nostre. Speriamo di poter allargare il cerchio, ma comunque siamo Pronti ad andare a votare con il nostro simbolo e i nostri candidati”. Ma, ammette, “tanti che vengono dal Pd delusi da chi ha detto ‘Conte forte punto di riferimento dei progressisti’ tornano a guadare a noi con speranza”. E dopo aver ... Leggi su italiasera (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “Noi siamo, con la ‘R’ rovesciata che significa, ri-, Renew Italia, riformismo ma anche mandare via tutto ciò che è rancore, rassegnazione e rabbia trasformandoli in ripartenza”. Così Matteoa radio Leopolda scalda i motori della campagna elettorale per le. “Con chi e dove saremo è presto per dirlo- spiega il leader di Italia via – . Per noi le alleanze si fanno su idee chiare e condivise, noi abbiamo le nostre. Speriamo di poter allargare il cerchio, ma comunque siamoad andare a votare con il nostro simbolo e i nostri candidati”. Ma, ammette, “tanti che vengono dal Pd delusi da chi ha detto ‘Conte forte punto di riferimento dei progressisti’ tornano a guadare a noi con speranza”. E dopo aver ...

Azione_it : ?? Domani alle 11 presenteremo con @Piu_Europa il Manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche del 25… - Piu_Europa : +Europa e @Azione_it presentano il manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche?? ? Lunedì 25 Luglio… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, Letta: 'Sarà una campagna casa per casa, strada per strada'. #Elezioni - SVincenzoCosta : RT @VivoLibera: Francesco Forciniti in vista delle imminenti elezioni chiama all'unione del popolo e di tutte le forze politiche che hanno… - simsavit : RT @Adnkronos: #Brunetta prepara #listone da #Toti a #Speranza per portare avanti l'Agenda #Draghi -