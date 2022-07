Elezioni politiche 2022, de Magistris in campo: “Unirò sinistra e 5S” (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “In questa campagna elettorale lampo ed estiva c’è spazio per un campo aperto, per una coalizione alternativa al consociativismo centrosinistra-centrodestra che possa unire pacifisti, ambientalisti, coloro che vogliono attuare la Costituzione, sinistra non rappresentata, pentastellati rimasti alle origini genuine del movimento, astenuti”. La pensa così Luigi de Magistris, fondatore e presidente del movimento politico Dema e tra i promotori della piattaforma Verso l’Unione Popolare. “Un campo – spiega l’ex sindaco di Napoli – contro le disuguaglianze, per la giustizia sociale e ambientale, per il lavoro e la pace. Lavori sono in corso per proporre l’unica vera novità rispetto a quello che già abbiamo conosciuto e che dobbiamo evitare, se non vogliamo continuare a farci del ... Leggi su italiasera (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “In questa campagna elettorale lampo ed estiva c’è spazio per unaperto, per una coalizione alternativa al consociativismo centro-centrodestra che possa unire pacifisti, ambientalisti, coloro che vogliono attuare la Costituzione,non rappresentata, pentastellati rimasti alle origini genuine del movimento, astenuti”. La pensa così Luigi de, fondatore e presidente del movimento politico Dema e tra i promotori della piattaforma Verso l’Unione Popolare. “Un– spiega l’ex sindaco di Napoli – contro le disuguaglianze, per la giustizia sociale e ambientale, per il lavoro e la pace. Lavori sono in corso per proporre l’unica vera novità rispetto a quello che già abbiamo conosciuto e che dobbiamo evitare, se non vogliamo continuare a farci del ...

