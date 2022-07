Elezioni politiche 2022, Cottarelli: “Candidatura? Nessuno mi ha chiamato” (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’area Draghi? E’ ovvio che le forze politiche che hanno votato la fiducia al premier hanno in testa l’agenda del Pnrr. Le altre vedremo cosa faranno. Il Piano di ripresa e resilienza sarà lo spartiacque”, dice all’Adnkronos l’economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, commentando lo scenario politico in vista delle Elezioni del 25 settembre. “Uno dei temi del Pnrr è che non è mai stato sottoposto al parere dell’elettorato. Questa è sempre stata una debolezza del Pnrr: secondo me le riforme si fanno solo se c’è dietro l’opinione pubblica”, osserva l’ex Commissario per la revisione della spesa. “Il punto cruciale per vedere se realizzeremo o meno il Pnrr e se sarà sostenibile – prosegue Cottarelli – sarà proprio il momento delle Elezioni. A ... Leggi su italiasera (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’area Draghi? E’ ovvio che le forzeche hanno votato la fiducia al premier hanno in testa l’agenda del Pnrr. Le altre vedremo cosa faranno. Il Piano di ripresa e resilienza sarà lo spartiacque”, dice all’Adnkronos l’economista Carlo, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, commentando lo scenario politico in vista delledel 25 settembre. “Uno dei temi del Pnrr è che non è mai stato sottoposto al parere dell’elettorato. Questa è sempre stata una debolezza del Pnrr: secondo me le riforme si fanno solo se c’è dietro l’opinione pubblica”, osserva l’ex Commissario per la revisione della spesa. “Il punto cruciale per vedere se realizzeremo o meno il Pnrr e se sarà sostenibile – prosegue– sarà proprio il momento delle. A ...

