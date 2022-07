Elezioni politiche 2022, Brunetta: “Lavoro a unione repubblicana” (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho ancora il gusto buono in bocca del governo Draghi… Sto lavorando a un progetto, un grande rassemblement repubblicano che parte dall’agenda Draghi”. Lo ha detto Renato Brunetta a ‘Mezz’ora in’. “Lavoro a una lista, un listone”, ha rivelato il ministro della Pubblica amministrazione. “Il mio sogno è avere una unione repubblicana, che prenda l’agenda Draghi come base e metta insieme tutte le anime che si riconoscono nell’europeismo, nell’atlantismo… Mi riferisco a tutti quelli che ci stanno, ai ‘liberi e forti’ come fece Don Sturzo… Calenda, Renzi, Toti, Più Europa, Bonino, Letta, il mio amico Speranza, tutta la sinistra, anche Di Maio, che è stato un ministro degli Esteri bravissimo…”. “Conosco da una vita Draghi, ha un caratterino non da poco, è bravo e testardo, Draghi è Draghi. Nessuno può ... Leggi su italiasera (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho ancora il gusto buono in bocca del governo Draghi… Sto lavorando a un progetto, un grande rassemblement repubblicano che parte dall’agenda Draghi”. Lo ha detto Renatoa ‘Mezz’ora in’. “a una lista, un listone”, ha rivelato il ministro della Pubblica amministrazione. “Il mio sogno è avere una, che prenda l’agenda Draghi come base e metta insieme tutte le anime che si riconoscono nell’europeismo, nell’atlantismo… Mi riferisco a tutti quelli che ci stanno, ai ‘liberi e forti’ come fece Don Sturzo… Calenda, Renzi, Toti, Più Europa, Bonino, Letta, il mio amico Speranza, tutta la sinistra, anche Di Maio, che è stato un ministro degli Esteri bravissimo…”. “Conosco da una vita Draghi, ha un caratterino non da poco, è bravo e testardo, Draghi è Draghi. Nessuno può ...

Azione_it : ?? Domani alle 11 presenteremo con @Piu_Europa il Manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche del 25… - vitopetrocelli : Alle prossime elezioni politiche si potrà scegliere tra chi ha sostenuto il battaglione Azov e chi no. - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, Letta: 'Sarà una campagna casa per casa, strada per strada'. #Elezioni - MattiaMorbidoni : RT @Piu_Europa: +Europa e @Azione_it presentano il manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche?? ? Lunedì 25 Luglio, ore 11… - REstaCorporate : @MediasetTgcom24 #Letta per 9 mesi di anticjpo sulla data delle elezioni politiche, inscena una tragedia greca. Il… -