Elezioni: Letta, 'già parlato con Speranza, Demos, Psi di lista democratici e progressisti' (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Ho parlato di una lista aperta, espansiva, dei democratici e progressisti. Ne ho parlato con Speranza, i socialisti, i cattolici di Demos. Sarà una lista aperta, guidata da giovani. Ho già chiesto a Silvia Roggiani di organizzare i volontari, ho parlato di 100mila volontari in campo". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più. Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Hodi unaaperta, espansiva, dei. Ne hocon, i socialisti, i cattolici di. Sarà unaaperta, guidata da giovani. Ho già chiesto a Silvia Roggiani di organizzare i volontari, hodi 100mila volontari in campo". Lo ha detto Enricoa Mezz'ora in più.

