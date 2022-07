**Elezioni: Letta, 'chi ha gli occhi della tigre? Io'** (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Voglio candidati con gli occhi della tigre. Un esempio di chi ha gli occhi della tigre? Io ho gli occhi della tigre in questo momento, quando dico che questa campagna elettorale non ho intenzione di perderla e farò di tutto per vincerla perché è nell'interesse degli italiani". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Voglio candidati con gli. Un esempio di chi ha gli? Io ho gliin questo momento, quando dico che questa campagna elettorale non ho intenzione di perderla e farò di tutto per vincerla perché è nell'interesse degli italiani". Lo ha detto Enricoa Mezz'ora in più.

