Elezioni: Letta, 'al centro proposta di una mensilità in più, la porteremo avanti' (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - Con il governo Draghi "avevamo messo al centro la questione di una mensilità in più all'anno, la porteremo avanti". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più.

