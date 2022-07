Elezioni, la fondamentale opinione della Pascale: “Via dall’Italia se vincono i sovranisti” (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug – Elezioni in vista, Francesca Pascale si accoda all’inevitabile treno della “fuga” dall’Italia cattiva e sovranista, se dovesse vincere il centrodestra. Elezioni, la Pascale, e le inevitabili “valigie” L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi tuona su Instagram: “Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti!”. Ovviamente, la Pascale si riferisce ai cattivissimi sovranisti, pericolosi e pure un po’ fascisti, nel caso in cui il centrodestra dovesse avere la meglio alle prossime Elezioni. Un’affermazione ormai passata di moda per quanto ridondante, per quanto ripetuta a spron battuto da tutto l’universo progressista ogni santissima campagna elettorale. Ma da un personaggio tanto banale non potevamo che attenderci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug –in vista, Francescasi accoda all’inevitabile treno“fuga”cattiva e sovranista, se dovesse vincere il centrodestra., la, e le inevitabili “valigie” L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi tuona su Instagram: “Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti!”. Ovviamente, lasi riferisce ai cattivissimi, pericolosi e pure un po’ fascisti, nel caso in cui il centrodestra dovesse avere la meglio alle prossime. Un’affermazione ormai passata di moda per quanto ridondante, per quanto ripetuta a spron battuto da tutto l’universo progressista ogni santissima campagna elettorale. Ma da un personaggio tanto banale non potevamo che attenderci ...

