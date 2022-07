(Di domenica 24 luglio 2022) "In queste ore ilsi compiace e contempla dall'alto dei suoi sondaggi le rovine della maggioranza che ha così faticosamente accompagnato il cammino di Mario Draghi in tutti questi mesi. ...

solonews1011 : RT @francofontana43: Elezioni. Paghiamo l’incapacità del Parlamento Il punto di vista di Libertà e Giustizia @ilmanifesto - iosonoBea : RT @francofontana43: Elezioni. Paghiamo l’incapacità del Parlamento Il punto di vista di Libertà e Giustizia @ilmanifesto - JollyShih : È forse @letiziamoratti il vero punto di svolta di queste #elezioni2022 ? Il nuovo #CDX italiano può nascere in un… - TV7Benevento : Elezioni, 'Il punto di vista di Follini': 'Vince centrodestra? Staremo a vedere' - - WiXXolo : @claudiovelardi @GuidoCrosetto Se davvero riuscissero a ottemperare il punto 4, in fretta, potrebbero avere una spe… -

Adnkronos

Ma proprio su questail 43% pensa che ci sia stata una 'mistificazione mediatica' in quanto "...di Mario Draghi in Senato prima della fiducia - Il discorso integrale E se alledel 25 ...Ringrazio tutte le persone che, offrendo il propriodi vista ed esercitando il voto, sono ... come capolista del Pd nella circoscrizione Sicilia - Sardegna, alleeuropee del maggio 2014, ... Elezioni, 'Il punto di vista di Follini': "Vince centrodestra Staremo a vedere" "In queste ore il centrodestra si compiace e contempla dall'alto dei suoi sondaggi le rovine della maggioranza che ha così faticosamente accompagnato il cammino ...Letta annuncia la propria strategia per il voto: lista del Pd aperta ai progressisti. Dialoghi con Speranza, Calenda e ai ministri transfughi di Forza Italia. Il tema su cui si batterà principalmente ...