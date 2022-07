Elezioni, 'Il punto di vista di Follini': "Vince centrodestra? Staremo a vedere" (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) - "In queste ore il centrodestra si compiace e contempla dall'alto dei suoi sondaggi le rovine della maggioranza che ha così faticosamente accompagnato il cammino di Mario Draghi in tutti questi mesi. Quei sondaggi gli assegnano diversi punti di vantaggio e agli osservatori più sbrigativi danno quasi l'idea che il rebus elettorale sia stato già risolto. O quantomeno avviato a soluzione. Può essere. Ma non è detto. Affatto. Nel calcio si usa dire che la palla è rotonda, per segnalare che ogni risultato è possibile, anche il più sorprendente. In politica viene adoperata una locuzione meno elegante intorno alle qualità morali dell'urna. Locuzione che forse non sarà il caso di ripetere anche qui. Ma il cui senso è chiaro. Le campagne elettorali si giocano voto per voto, seggio per seggio, giorno per giorno. Esse costituiscono un'equazione maledettamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) - "In queste ore ilsi compiace e contempla dall'alto dei suoi sondaggi le rovine della maggioranza che ha così faticosamente accompagnato il cammino di Mario Draghi in tutti questi mesi. Quei sondaggi gli assegnano diversi punti di vantaggio e agli osservatori più sbrigativi danno quasi l'idea che il rebus elettorale sia stato già risolto. O quantomeno avviato a soluzione. Può essere. Ma non è detto. Affatto. Nel calcio si usa dire che la palla è rotonda, per segnalare che ogni risultato è possibile, anche il più sorprendente. In politica viene adoperata una locuzione meno elegante intorno alle qualità morali dell'urna. Locuzione che forse non sarà il caso di ripetere anche qui. Ma il cui senso è chiaro. Le campagne elettorali si giocano voto per voto, seggio per seggio, giorno per giorno. Esse costituiscono un'equazione maledettamente ...

