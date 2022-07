Elezioni: Calenda, 'alleanza sulle cose, se no siamo come miss Mondo e la pace nel mondo' (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "siamo verdi, per i diritti, per l'ambiente e poi come miss mondo diciamo che siamo per la pace nel mondo. Ma il problema è dire come si vogliono fare le cose. Noi chiediamo il come delle cose o facciamo una accozzaglia che dice solo la Meloni è il male. Troppo poco". Lo ha detto Carlo Calenda a In onda. Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "verdi, per i diritti, per l'ambiente e poidiciamo cheper lanel. Ma il problema è diresi vogliono fare le. Noi chiediamo ildelleo facciamo una accozzaglia che dice solo la Meloni è il male. Troppo poco". Lo ha detto Carloa In onda.

LA CRISI DI GOVERNO E LO PSICODRAMMA DEL PD ...popolo si è illuso di poter defilarsi lasciando in piedi il governo e preparandosi alle elezioni, ... come Carlo Calenda. Enrico Letta parla su Repubblica di agenda sociale dopo aver rotto completamente ... Letta chiude a M5s: 'Rottura irreversibile'. Conte: 'Pd arrogante, i progressisti siamo noi' La rottura dai 5 Stelle "in queste elezioni è irreversibile, lo abbiamo detto, lo avevo detto prima"... Tra i nomi di questo rassemblement Annunziata cita Toti, Renzi, Calenda e Brunetta assente.