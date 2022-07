Elezioni | Boldrini Pd | ' solidarietà a Brunetta | gravi in politica insulti e offese'

Jankovisicki : Voto lei alle prossime elezioni, mejo il partito dell'amore che i vari partiti di ladri e figli di put*^na...affan*… - CBinnella : @GiorgiaMeloni Ahhh il modello di vita tanto caro alla #Boldrini e tanto decantato da #Sala da #Letta da tutto il… - Eugenio46714980 : @PBerizzi Sermide e Felonica, lista fascista alle elezioni: chiesti 20 anni per sette imputati. BERIZZI, PUO' FA… - ManuPalo67 : @fattoquotidiano QUANTA IPOCRISIA @MassimoBugani CON #BOLDRINI ? MA @articoloUnoMDP TI DARA' L'AUMENTO ? CE LO RIC… - Piero_Strada : RT @none_f_yr_bsns: @age_of_VIRGO @Piero_Strada @PossibileIt @maurizioacerbo @direzioneprc Alle ultime elezioni @PossibileIt aveva ottimo p… -

L'HuffPost

Ma adesso che lesono alle porte saranno in molti i parlamentari cinque stelle che non ... dopo aver raccolto l'eredità di Laura. Tra gli altri big del M5s sarà costretta a lasciare ...È questa contraddizione che oggi, a due mesi dalle, rende incerto il futuro politico dell'... "Sei il presidente della Camera come era la, a volte penso che questa carica non porti ... Malgrado tutto e malgrado Letta, Conte non è ancora uscito dal cuore di tutti i Dem (di A. Raimo) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Colpiscono le parole di sofferenza con cui @renatobrunetta ha raccontato di aver subito #bodyshaming dopo aver lasciato Forza Italia. Tutta la mia solidarietà. Grave che sc ...Letta non ha dubbi ("difficile ricomporre con M5s") ma Orlando e Provenzano ci sperano ancora. "È presto, lasciamo depositare la ...