Elena del Pozzo, colpo di scena. "Il movente non è la gelosia, la mamma ha mentito". La confessione choc (Di domenica 24 luglio 2022) L'impatto mediatico del caso della piccola Elena del Pozzo è stato grandissimo. Moltissimi i programmi tv che si sono occupati del caso. Tra questi possiamo menzionare anche Quarto Grado. Proprio durante il famoso programma di cronaca di Rai 3, Rosaria Testa, nonna della piccola, si è abbandonata a rivelazioni circa la madre ed assassina di Elena. La Patti ha infatti ucciso sua figlia lo scorso 13 giugno, confessando il proprio delitto. All'inizio però aveva lasciato credere a tutti che si fosse trattato di un rapimento. A più di un mese dall'omicidio di Elena del Pozzo, non sono ancora chiare le motivazioni che si nascono dietro il gesto estremo di sua madre. Chi sta seguendo il caso, ha avanzato diverse ipotesi. La più accreditata è quella secondo cui Martina Patti era gelosa del suo ...

