Eddy Siniscalchi: ecco chi è il giovane fidanzato di Valeria Marini (Di domenica 24 luglio 2022) Eddy Siniscalchi, giovane fidanzato di Valeria Marini, nasce a Napoli, in Campania, nel 1987; ha quindi 35 anni. Il suo lavoro lo porta a viaggiare molto, tanto che, di frequente, si trova a Roma, oppure a Milano, ed in diverse altre città italiane e straniere. Eddy è un imprenditore, e, stando a ciò che scrive sui social, dovrebbe lavorare anche come broker finanziario. Attualmente Eddy Siniscalchi è al centro del gossip per la sua relazione con Valeria Marini. La showgirl è del 1967; dunque, i due hanno ben venti anni di differenza. Tuttavia, né per lui né per lei questo rappresenta un problema. Valeria, infatti, ha dichiarato nel corso di una recente intervista: L’età è solo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 luglio 2022)di, nasce a Napoli, in Campania, nel 1987; ha quindi 35 anni. Il suo lavoro lo porta a viaggiare molto, tanto che, di frequente, si trova a Roma, oppure a Milano, ed in diverse altre città italiane e straniere.è un imprenditore, e, stando a ciò che scrive sui social, dovrebbe lavorare anche come broker finanziario. Attualmenteè al centro del gossip per la sua relazione con. La showgirl è del 1967; dunque, i due hanno ben venti anni di differenza. Tuttavia, né per lui né per lei questo rappresenta un problema., infatti, ha dichiarato nel corso di una recente intervista: L’età è solo ...

zazoomblog : Eddy Siniscalchi: Tutto sul giovane fidanzato di Valeria Marini - #Siniscalchi: #Tutto #giovane - FQMagazineit : Valeria Marini su Eddy Siniscalchi: “Prima era sovrappeso, l’ho messo a dieta. Ora è stellare” - IsaeChia : #GfVip, Valeria Marini parla per la prima volta del suo nuovo fidanzato: “È un ragazzo per bene, prima era un po’ s… - infoitcultura : Valeria Marini: “Volevo entrare in convento ma poi ho cambiato idea” Ed è arrivato Eddy Siniscalchi - infoitcultura : Valeria Marini, il nuovo amore Eddy Siniscalchi, l'idea di entrare in convento e il dolore per Cecchi Gori -