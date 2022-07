Ecco quanto guadagnano gli influencer per un singolo post (Di domenica 24 luglio 2022) Un post su Instagram può essere pagato fino a 75mila euro, così come su TikTok: meno elevati i compensi su altre piattaforme, come YouTube Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 luglio 2022) Unsu Instagram può essere pagato fino a 75mila euro, così come su TikTok: meno elevati i compensi su altre piattaforme, come YouTube

fattoquotidiano : I magistrati hanno depositato un documento su quanto raccolto nel corso della loro indagine: dalle parole di Gravia… - J56Virgil : RT @EdoardoMecca1: Anni fa la Juve perse contro il Lucento un’amichevole estiva. Vinse poi scudetto, coppa Italia ed arrivò in finale di Ch… - luca_passani : @LorenzoCozzella @FuoridaquestaUe @tvdellosport @OfficialASRoma Ignorante sei tu. Hai fatto le medie e credi di pot… - StefaniaStefyss : RT @EdoardoMecca1: Anni fa la Juve perse contro il Lucento un’amichevole estiva. Vinse poi scudetto, coppa Italia ed arrivò in finale di Ch… - Archie1064 : E, a proposito dei blablatori del 'quanto è bello il teatro', ecco: persone che fanno kilometri per vederlo, ne por… -