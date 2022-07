“Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri”: il trailer del film tratto dal famosissimo gioco di ruolo (Di domenica 24 luglio 2022) Direttamente dal panel di presentazione al San Diego Comic-Con 2022 è arrivato il primo trailer ufficiale di “Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri“. È il primo sguardo alla pellicola che, dopo alcuni maldestri tentativi del passato, cercherà nuovamente di trasporre sul grande schermo tutta la magia e l’epicità dell’universo fantasy di Dungeons & Dragons, senza però rinunciare alla componente ironica e scanzonata appartenente alla più tipica delle sessioni di D&D tra amici. Il film uscirà nelle sale a Marzo 2023 e dimostra come il celeberrimo gioco di ruolo da tavolo edito da Wizards of the Coast stia vivendo una nuova età dell’oro, grazie anche alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Direttamente dal panel di presentazione al San Diego Comic-Con 2022 è arrivato il primoufficiale di “dei“. È il primo sguardo alla pellicola che, dopo alcuni maldestri tentativi del passato, cercherà nuovamente di trasporre sul grande schermo tutta la magia e l’epicità dell’universo fantasy di, senza però rinunciare alla componente ironica e scanzonata appartenente alla più tipica delle sessioni di D;D tra amici. Iluscirà nelle sale a Marzo 2023 e dimostra come il celeberrimodida tavolo edito da Wizards of the Coast stia vivendo una nuova età dell’oro, grazie anche alle ...

