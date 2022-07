Due incendi nella pineta Ramazzotti a Ravenna,uno già domato (Di domenica 24 luglio 2022) Due incendi, tra la tarda serata di ieri e la prima mattinata di oggi, si sono sviluppati nella pineta Ramazzotti a Lido di Dante, frazione di Ravenna, coinvolgendo un'area di circa un ettaro. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Due, tra la tarda serata di ieri e la prima mattinata di oggi, si sono sviluppatia Lido di Dante, frazione di, coinvolgendo un'area di circa un ettaro. Il ...

DPCgov : ???????Missione compiuta! 42 ore sulle fiamme in 4 giorni, 180 lanci per oltre 1 milione di litri di estinguente. Rien… - vigilidelfuoco : Iniziato il rientro dei due #canadair del Corpo nazionale impegnati in questi giorni in #Portogallo in contrasto ag… - vigilidelfuoco : Operativi i due #Canadair dei #vigilidelfuoco inviati in #Portogallo nell’ambito del Meccanismo Europeo di… - CorriereRomagna : Ravenna, dieci anni dopo brucia ancora la pineta Ramazzotti. Due incendi nella notte - - enrica_emme : RT @messveneto: Incendi in Fvg, sesto giorno: fiamme spente a Pulfero, elicotteri in azione a Resia. Gli alpini distribuiscono la colazione… -