Dramma in bici, Pietro finisce contro il guardrail e muore sotto gli occhi degli amici (Di domenica 24 luglio 2022) Ciclista perde il controllo della bici e muore a 18 anni. Bruttissimo incidente ieri sabato 23 luglio intorno alle 10 e 45 al Passo Durone, in Trentino, dove Pietro Ballarini di Mori, provincia di Trento, ha perso la vita. Il giovane stava scendendo in bici in direzione di Tione con alcuni suoi amici. Ma improvvisamente ha perso il controllo della bicicletta in un tratto particolarmente insidioso. Pietro ha sbandato in un tratto di strada più stretto, in discesa e pieno di tornanti e curve e si è schiantato contro il guardrail. A nulla è servita la protezione del caschetto che si è rotto a causa del violentissimo impatto. Subito chi era con lui ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate due ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Ciclista perde illlo dellaa 18 anni. Bruttissimo incidente ieri sabato 23 luglio intorno alle 10 e 45 al Passo Durone, in Trentino, doveBallarini di Mori, provincia di Trento, ha perso la vita. Il giovane stava scendendo inin direzione di Tione con alcuni suoi. Ma improvvisamente ha perso illlo dellacletta in un tratto particolarmente insidioso.ha sbandato in un tratto di strada più stretto, in discesa e pieno di tornanti e curve e si è schiantatoil. A nulla è servita la protezione del caschetto che si è rotto a causa del violentissimo impatto. Subito chi era con lui ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate due ...

