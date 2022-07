Dorando Pietri, l’incredibile storia del fondista italiano che conquistò il mondo (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug – La storia, si sa, viene scritta dai vincitori. Un paradigma immutabile del comportamento umano: semplicemente, così è sempre stato e così sempre sarà. Nello sport ad esempio ricordiamo chi, in una particolare sfida o in un determinato torneo, si classifica come primo. Il vincitore, appunto. Ma – la saggezza popolare insegna – ogni regola, per essere confermata, ha bisogno di un’eccezione. Singolarità che proprio il 24 luglio (del 1908) assume nome e cognome italiani: quelli di Dorando Pietri. Nato nell’ottobre 1885 sul versante settentrionale della Via Emilia, nei primi anni del ‘900 questo minuto ragazzo è un semplice garzone appassionato di corsa. A Bologna – siamo sul finire del 1904 – partecipa alla prima competizione ufficiale, una gara sui 3.000 metri di distanza. Arriverà secondo, come se in quel battesimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug – La, si sa, viene scritta dai vincitori. Un paradigma immutabile del comportamento umano: semplicemente, così è sempre stato e così sempre sarà. Nello sport ad esempio ricordiamo chi, in una particolare sfida o in un determinato torneo, si classifica come primo. Il vincitore, appunto. Ma – la saggezza popolare insegna – ogni regola, per essere confermata, ha bisogno di un’eccezione. Singolarità che proprio il 24 luglio (del 1908) assume nome e cognome italiani: quelli di. Nato nell’ottobre 1885 sul versante settentrionale della Via Emilia, nei primi anni del ‘900 questo minuto ragazzo è un semplice garzone appassionato di corsa. A Bologna – siamo sul finire del 1904 – partecipa alla prima competizione ufficiale, una gara sui 3.000 metri di distanza. Arriverà secondo, come se in quel battesimo ...

