Domenico Pellegrino presidente dell'Aidit

L'assemblea dei soci di Aidit – l'Associazione italiana distribuzione turistica, aderente a Federturismo Confindustria – elegge Domenico Pellegrino presidente per il quadriennio 2022/2026. Pellegrino ha un passato in Msc Crociere come direttore commerciale ed è Ceo del gruppo Bluvacanze. Laureato in Scienze Politiche, consegue un Master in Economia del Turismo alla Sscts di Milano. Successivamente ottiene una specializzazione in Web Marketing per il Turismo alla Luiss di Roma.

