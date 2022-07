Discarica di Albano, interdittiva antimafia anche contro l’azienda che gestisce il sito (Di domenica 24 luglio 2022) Continua a far discutere il caso attorno alla Discarica di Roncigliano. Il sito, dopo essere stato dissequestrato, ha ripreso a ricevere i conferimenti da parte di Roma a seguito dell’ennesima proroga – in barba alle rimostranze di Albano e dei Comuni dell’hinterland, Ardea in testa – voluta dal Sindaco Gualtieri. L’ennesimo provvedimento tampone preso da Roma Capitale in attesa che la vicenda termovalorizzatore si sblocchi definitivamente. interdittiva antimafia per la Ecomabiente Nelle scorse ore però la società Ecomabiente, una delle due a cui era stata volturata l’autorizzazione nel 2019 e nel 2020 da parte della Regione Lazio, è stata oggetto di un’interdittiva antimafia con il provvedimento firmato dal Prefetto di Latina, Maurizio Falco. Stando a quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 luglio 2022) Continua a far discutere il caso attorno alladi Roncigliano. Il, dopo essere stato dissequestrato, ha ripreso a ricevere i conferimenti da parte di Roma a seguito dell’ennesima proroga – in barba alle rimostranze die dei Comuni dell’hinterland, Ardea in testa – voluta dal Sindaco Gualtieri. L’ennesimo provvedimento tampone preso da Roma Capitale in attesa che la vicenda termovalorizzatore si sblocchi definitivamente.per la Ecomabiente Nelle scorse ore però la società Ecomabiente, una delle due a cui era stata volturata l’autorizzazione nel 2019 e nel 2020 da parte della Regione Lazio, è stata oggetto di un’con il provvedimento firmato dal Prefetto di Latina, Maurizio Falco. Stando a quanto ...

