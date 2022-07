Dik Dik, il tastierista Mauro Gazzola ricoverato per infarto prima di un concerto (Di domenica 24 luglio 2022) Il musicista Mauro Gazzola , tastierista dei DikDik , è stato ricoverato in ospedale per un attacco di cuore. Si è sentito male sabato sera, poco prima dell'esibizione prevista a Rovereto (Trento), in ... Leggi su leggo (Di domenica 24 luglio 2022) Il musicistadei DikDik , è statoin ospedale per un attacco di cuore. Si è sentito male sabato sera, pocodell'esibizione prevista a Rovereto (Trento), in ...

