Diana Del Bufalo gelosa di Mercedesz Henger? Parla Edoardo Tavassi: i rapporti dopo l'Isola

Edoardo Tavassi, intervistato da Giada Di Miceli durante "Non succederà più" trasmesso da Radio Radio, ha Parlato del suo rapporto con Mercedesz Henger, svelando di averla vista dopo l'Isola dei Famosi. 

Edoardo Tavassi svela cosa lo "frena" con Mercedesz Henger

Che dobbiamo fare? Io la sento e la vedo. L'ho vista in un locale, c'era...

