Debutto con sconfitta per Koulibaly: l'Arsenal batte il Chelsea 4-0, ammonito il senegalese (VIDEO) (Di domenica 24 luglio 2022) La prima partita con la maglia del Chelsea non è andata benissimo, per Kalidou Koulibaly. I Blues sono stati sconfitti dall'Arsena per 4-0 a Orando, negli Stati Uniti. L'ex Napoli è stato schierato in campo dal 73? in sostituzione di Thiago Silva ed ha rimediato un giallo al 90?. Per il Chelsea sono andati in gol Gabriel Jesus, Odegaard, Saka e, dopo l'ingresso del senegalese, anche Lokonga. L'articolo ilNapolista.

