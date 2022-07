De Laurentiis: “Manfredi juventino ma non ostacola, faremo il nuovo stadio”. Tante voci, pochi fatti (Di domenica 24 luglio 2022) Le parole di Aurelio De Laurentiis sul nuovo stadio fanno ancora rumore. Più volte il presidente del Napoli si è soffermato a parlare di costruire un nuovo impianto per la squadra di calcio del Napoli. Anche durante l’intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli, non è stata persa l’occasione per ritorna su un tema fondamentale per la crescita della società. Sul tema stadio De Laurentiis ha detto: “Ho aperto un dialogo con il sindaco Gaetano Manfredi. Il primo cittadino nonosTante sia juventino non mi ha mai messo i bastoni tra le ruote. È aperto un tavolo di confronto per trovare soluzioni come la pedonalizzazione dell’area antisTante lo stadio nel giorno della partita. Lavoriamo a parchetti, tribuna ... Leggi su napolipiu (Di domenica 24 luglio 2022) Le parole di Aurelio Desulfanno ancora rumore. Più volte il presidente del Napoli si è soffermato a parlare di costruire unimpianto per la squadra di calcio del Napoli. Anche durante l’intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli, non è stata persa l’occasione per ritorna su un tema fondamentale per la crescita della società. Sul temaDeha detto: “Ho aperto un dialogo con il sindaco Gaetano. Il primo cittadino nonossianon mi ha mai messo i bastoni tra le ruote. È aperto un tavolo di confronto per trovare soluzioni come la pedonalizzazione dell’area antislonel giorno della partita. Lavoriamo a parchetti, tribuna ...

infoitsport : De Laurentiis: “Manfredi juventino ma non ostacola, faremo il nuovo stadio”. Tante voci, pochi fatti - MichelangePress : RT @gennaroespo68: 'Nonostante l'avvento di Gaetano Manfredi come sindaco i rapporti tra il Comune di Napoli e De Laurentiis non sono certa… - gennaroespo68 : 'Nonostante l'avvento di Gaetano Manfredi come sindaco i rapporti tra il Comune di Napoli e De Laurentiis non sono… - cn1926it : Stadio #Maradona, scontro #Comune-SSC #Napoli. #Manfredi: “ADL paghi senza sconti” - AngeloR_98 : @un_polle @Dottor_Strowman Manfredi ha messo in vendita il Maradona: arrivasse uno con i soldi non ci sarebbero pro… -