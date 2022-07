Dallavalle quarto nel triplo, ottava la 4×100 (Di domenica 24 luglio 2022) Triplisti azzurri a un passo dal podio nella nona giornata dei Mondiali di Eugene: Andrea Dallavalle è quarto con 17,25 (-0.2) al primo salto, a soli sei centimetri dal bronzo conquistato dal cinese Zhu Yaming (17,31/-0.8), Emmanuel Ihemeje è quinto con 17,17 (+2.6) all`ultimo turno, nella gara dominata dal portoghese Pedro Pablo Pichardo medaglia d`oro con un fantastico 17,95 (+0.3). L`Italia chiude all`ottavo posto con la staffetta 4x100 femminile, all`indomani del record italiano di 42.71: oggi Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana si esprimono in 42.92.Oro agli Stati Uniti (41.14), beffati invece al maschile dal Canada di De Grasse (37.48). Gioia azzurra per la finale della staffetta 4x400 raggiunta da Anna Polinari, Ayomide Folorunso, Virginia Troiani e Alice Mangione con 3:28.72 (turno decisivo nella notte italiana tra ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 24 luglio 2022) Triplisti azzurri a un passo dal podio nella nona giornata dei Mondiali di Eugene: Andreacon 17,25 (-0.2) al primo salto, a soli sei centimetri dal bronzo conquistato dal cinese Zhu Yaming (17,31/-0.8), Emmanuel Ihemeje è quinto con 17,17 (+2.6) all`ultimo turno, nella gara dominata dal portoghese Pedro Pablo Pichardo medaglia d`oro con un fantastico 17,95 (+0.3). L`Italia chiude all`ottavo posto con la staffetta 4x100 femminile, all`indomani del record italiano di 42.71: oggi Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana si esprimono in 42.92.Oro agli Stati Uniti (41.14), beffati invece al maschile dal Canada di De Grasse (37.48). Gioia azzurra per la finale della staffetta 4x400 raggiunta da Anna Polinari, Ayomide Folorunso, Virginia Troiani e Alice Mangione con 3:28.72 (turno decisivo nella notte italiana tra ...

