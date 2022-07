Dalla Francia – Trasferimenti: Renato Sanches atteso dal PSG entro mercoledì (Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 19:25:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da L’Équipe: Anche prima di partire per il Giappone per il tour estivo del PSG, Luis Campos ha ripetuto ai suoi interlocutori che gli piacerebbe che le reclute arrivassero il prima possibile. Due settimane dopo, il consigliere calcistico del club ha visto atterrare l’attaccante Hugo Ekitike (ex Reims), mentre il difensore Nordi Mukiele (Lipsia) sta per firmare un contratto quinquennale. Non abbastanza per il portoghese, che avrebbe voluto poter contare su tre o quattro nuovi giocatori. Il PSG deve ancora affrontare un mercato complicato, prezzi elevati e vincoli di fair play finanziario. L’allora presidente di Antero Henrique Nasser al-Khelaïfi – come sempre quando si tratta di sbloccare le situazioni – continua a negoziare gli acquisti e le vendite ... Leggi su justcalcio (Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 19:25:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da L’Équipe: Anche prima di partire per il Giappone per il tour estivo del PSG, Luis Campos ha ripetuto ai suoi interlocutori che gli piacerebbe che le reclute arrivassero il prima possibile. Due settimane dopo, il consigliere calcistico del club ha visto atterrare l’attaccante Hugo Ekitike (ex Reims), mentre il difensore Nordi Mukiele (Lipsia) sta per firmare un contratto quinquennale. Non abbastanza per il portoghese, che avrebbe voluto poter contare su tre o quattro nuovi giocatori. Il PSG deve ancora affrontare un mercato complicato, prezzi elevati e vincoli di fair play finanziario. L’allora presidente di Antero Henrique Nasser al-Khelaïfi – come sempre quando si tratta di sbloccare le situazioni – continua a negoziare gli acquisti e le vendite ...

LaVeritaWeb : La Bce rivede al ribasso le stime sul Pil dell’area euro (che nel 2022 si fermerà al +2,8%), mentre il carovita arr… - Eurosport_IT : ARGENTO PER GLI AZZURRI! ?????? Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini si devono… - FcInterNewsit : Dalla Francia - Skriniar, in settimana nuovo incontro Inter-PSG: i parigini sperano di chiudere a breve - sarotwist : @maxpesciolino Una volta i patrioti, esiliati in Francia dalla politica ritornavano in Patria migliori e più atte… - BananitaMayu : Primo set dominato dalla Francia???? che vince per 25-16, per adesso la vedo male per gli Stati Uniti speriamo che il… -