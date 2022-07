Da Parigi – L’attaccante svizzero Haris Seferovic in prestito dal Benfica Lisbona al Galatasaray (Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-20 12:03:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: L’attaccante svizzero Haris Seferovic è stato ceduto in prestito dal Benfica Lisbona al club turco del Galatasaray fino alla fine della prossima stagione. Il 30enne nazionale svizzero (86 presenze, 25 gol) sta uscendo da una stagione difficile in Portogallo, poiché è stato messo da parte per lunghe settimane a causa di un infortunio alla gamba. ” Mi sento bene, non ho più problemi”ha rassicurato lo svizzero al suo arrivo a Istanbul martedì sera. L’ex capocannoniere del campionato portoghese durante la stagione 2018-2019 avrà la missione di rivitalizzare l’attacco del ... Leggi su justcalcio (Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-20 12:03:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe:è stato ceduto indalal club turco delfino alla fine della prossima stagione. Il 30enne nazionale(86 presenze, 25 gol) sta uscendo da una stagione difficile in Portogallo, poiché è stato messo da parte per lunghe settimane a causa di un infortunio alla gamba. ” Mi sento bene, non ho più problemi”ha rassicurato loal suo arrivo a Istanbul martedì sera. L’ex capocannoniere del campionato portoghese durante la stagione 2018-2019 avrà la missione di rivitalizzare l’attacco del ...

greenpassnews : L'attaccante di Lee Zeldin è stato rilasciato dalla custodia poche ore dopo - - infoitsport : DALLA FRANCIA - La Roma pensa a Icardi, ma l'attaccante non vuole lasciare Parigi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA FRANCIA - La Roma pensa a Icardi, ma l'attaccante non vuole lasciare Parigi - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA FRANCIA - La Roma pensa a Icardi, ma l'attaccante non vuole lasciare Parigi - roma_magazine : DALLA FRANCIA - La Roma pensa a Icardi, ma l'attaccante non vuole lasciare Parigi -