(Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 19:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio.com: Lanese vince 2-0 nell’amichevole contro la Spal che si è svolta domenica pomeriggio nel ritiro di Di Maro. Una buona prestazione per la squadra di Alvini che inizia a mostrare il suo volto e a mettere in evidenza le qualità degli acquisti. Al di là dei gol di Valeri e di Baez ( su rigore), si è messo in evidenza l’ultimo innesto, l’argentino Santiago Lionel Ascacibar, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dall’ Herta Berlino. A giorni si attende il vero colpo di, quello che dovrebbe condurre ana un attaccante importante e di categoria, ma nel frattempo, lanese si sta muovendo da ‘grande’ squadra, più che dal punto ...

ParliamoDiNews : Cremonesemania: La nuova Cremo convince, aspettando l`acquisto del bomber | Mercato |

